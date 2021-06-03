Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuğçe Mutlu'nun evinden kötü kokuların gelmesi üzerine polise ihbar edilen 27 yaşındaki genç kadının çıplak vaziyette başından vurulmuş ve çürümeye başlamış cansız bedeni bulunmuştu.

1 yıl önce evlenen ve 9 aydır eşinden ayrı olan Mutlu'nun günü birlik evi 3 aylığına parasını peşin ödeyerek kiraladığı, evde yalnız yaşamaya başladığı belirlendi.

ARKADAŞININ SEVGİLİSİ ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma yürüten Ankara Cinayet Bürosu ekipleri, genç kadının en son evine kimin geldiğiyle ilgili çalışma yaptı. Olayın yaşandığı bölgedeki bütün kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, Tuğçe Mutlu'nun yaşadığı eve, arkadaşının sevgilisi olan 35 yaşındaki Oğuz K'nın geldiğini tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından polis, otomobil tamirciliği yapan Oğuz K.'yı Keçiören İlçesi'ndeki evine gözaltına aldı.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Sabah'ın haberine göre Oğuz K. alınan ifadesinde Tuğçe'nin sevgilisinin arkadaşı olduğu, evde birlikte alkol aldıklarını, daha sonra genç kadının kendisine küfür etmesi nedeniyle sinirlenerek başından vurduğunu itiraf etti. Mutlu'nun cesedini evden başka yere götürmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlatan zanlı, daha sonra kaçtığını söyledi. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.