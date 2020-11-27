Evinde başladığı ceviz kırma işinde atölye açarak girişimci oldu - Son Dakika

Evinde başladığı ceviz kırma işinde atölye açarak girişimci oldu

27.11.2020 09:23
Evinde başladığı ceviz kırma işinde atölye açarak girişimci oldu, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde evinde kırmaya başladığı ceviz kırma işini büyüterek atölye açan kadın girişimci, istihdama da katkı sağlıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde evinde kırmaya başladığı ceviz kırma işini büyüterek atölye açan kadın girişimci, istihdama da katkı sağlıyor.

Coğrafi işaretli Niksar cevizini köylerden satın alan ve evinde kırarak satan Nezahat Dolu, 2 yıl önce işi büyüterek sanayi sitesinde ceviz kırma atölyesi açarak başka kadınlara da iş imkanı sağladı.

Dolu'nun kırma atölyesinde Niksar cevizini çekiçle kıran ve tek tek temizleyen kadınlar, farklı renk ve ebatlarda ayırdıkları cevizleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Dolu, AA muhabirine, ceviz kırma işine evinde başladığını söyledi.

Kırdığı ceviz içini ilçedeki tatlıcılara sattığını anlatan Dolu, "Daha sonra Tokat'taki müşterilerime gönderdim. Şimdi Türkiye'nin dört tarafındaki tatlıcılara ve kuruyemişçilere kırdığım cevizleri gönderiyorum." dedi.

İşinden memnun olduğunu belirten Dolu, "Atölyedeki bayan arkadaşlarla önce cevizi kırıyoruz. Daha sonra kardığımız cevizleri elemeden geçiriyoruz. Tekrar seçtikten sonra paketliyoruz. Bütün hanımlara tavsiye ederim. Eşlerine ve çocuklarına yardımcı olmak güzel bir duygu. İşimi severek yapıyorum. İlk başta eşim biraz karşı çıktı. Daha sonra alıştı. Şimdi aile birliği ile çalışıyoruz. Yılda 100 ton kabuklu cevizi işliyoruz. 40 tona yakın ceviz içi çıkıyor." diye konuştu.

Niksar, Atölye, Tokat, Ceviz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinde başladığı ceviz kırma işinde atölye açarak girişimci oldu - Son Dakika


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