Evinde baygın bulunan Alman, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan ve evinde baygın halde bulunan Alman Hartmut Walter Kirsch (74), kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

Alanya'da yerleşik yaşayan ve 3 yıl önce eşini kaybeden Hartmut Kirsch'a telefonla ulaşamayan yakın arkadaşı Anna Margarete Barbara Schenk, Kirsch'ın ev sahibini arayarak, yardım istedi. Ardından da eve geldi. Schenk, ev sahibiyle içeri girdiğinde ise Kirsch'ı baygın halde buldu. İhbar üzerine gelen ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakıma alınan Kirsch, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kirsch'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.