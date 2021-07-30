İtfaiyeden yaşlı kadını kurtarma operasyonu - Son Dakika

İtfaiyeden yaşlı kadını kurtarma operasyonu

-Yangın merdiveni ile kurtardılar

EDİRNE - Edirne'de evinde baygınlık geçiren yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutlarında yaşandı. Market alışverişi için dışarı çıkan Hasan Tuna, evine döndüğünde kapıyı çalmasına rağmen içeride olan eşi Suzan Tuna (70), kapıyı açmadı. Tuna, eşinden haber alamayınca durumu, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangın merdiveni yardımıyla balkondan eve girdi. İddiaya göre sıcaktan bunalarak baygın düşen yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı çiftin komşularından Özkan Çalış, "Saat 11 buçuk sıralarında Hasan amca evin kapısını kapatarak markette kadar gidiyor. Yaklaşık olarak 2 saat boyunca market civarında kalıyor. Daha sonra eve geldiğinde kapıyı çalıyor ama kimse kapıyı açmıyor. Bizde baya uğraştık, seslendik ama sesimizi duymadı. Balkonun kapısının açık olduğunu öğrendikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. Allaha şükür şuanda herhangi bir sağlık sorunu yokmuş. Sıcaktan dolayı baygınlık geçirmiş" ifadelerini kullandı.