Evinde bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da evinde bıçaklanarak öldürülen Özbekistan uyruklu kadının yabancı uyruklu katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'ta ikamet eden Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Irodakhon Djuraboeva'yı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde cinayeti yabancı uyruklu 42 yaşındaki N.S.'nin işlediği tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısını Çumra ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı N.S. çıkarıldığı mahkemece "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA