Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının zanlısı yakalandı

25.04.2022 14:02
Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının zanlısı yakalandı

Konya'da evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının cinayet zanlısı yakalandı.

Konya'da evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının cinayet zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'ta ikamet eden Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) bir süredir haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Irodakhon Djuraboeva'yı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemelerin ardından Irodakhon Djuraboeva'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde cinayeti 42 yaşındaki N.S.'nin işlediğini tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlının Çumra ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesinde yakalayarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının verdiği ilk ifadesinde Irodakhon Djuraboeva'yı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının zanlısı yakalandı
Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının zanlısı yakalandı

YORUMLAR
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Özbekistan, Cinayet, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının zanlısı yakalandı - Son Dakika


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