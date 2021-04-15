Evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı - Son Dakika

Adana'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı olduğu belirlenen arkadaşı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ertan Ürün'ün (55) 9 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının izine ulaştı.
Ekipler, evin bulunduğu sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelinin olay yerine geldiği araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti.
Plakadan yola çıkan ekipler, aracın Ercan G. (54) tarafından kiralandığını belirledi.
Maktulün arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Ercan G, Yurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ertan Ürün ile arkadaşı Ercan G'nin, birlikte satın aldıkları yarış atının masrafları konusunda anlaşamayıp tartıştıkları, bu sırada zanlının evdeki bıçakla arkadaşını öldürdüğü ileri sürüldü.
Ercan G'nin öldürdüğü arkadaşının yüzünü havluyla kapattıktan sonra delil bırakmamak için evde temizlik yaptığı iddia edildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yeşiloba Mahallesi'nde ikamet eden Ertan Ürün, 9 Nisan'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuştu.
Kaynak: AA
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