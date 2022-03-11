EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika

KONYA'da Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi (35) arkadaşları ile yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi, Aydınlıkevler Mahallesi, Maun Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Eve gelen arkadaşları Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi'yi kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla gelen ekipler, Fadayi'nin vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Evde detaylı inceleme yapılırken, Fadayi'nin arkadaşlarının ifadesine başvuruldu. Fadayi'nin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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