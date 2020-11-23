Evinde bıçaklanmış bulunan Gamze Esgicioğlu'nun ölümüne ilişkin 2 sanığa dava açıldı - Son Dakika

Evinde bıçaklanmış bulunan Gamze Esgicioğlu'nun ölümüne ilişkin 2 sanığa dava açıldı

23.11.2020 11:17
Evinde bıçaklanmış bulunan Gamze Esgicioğlu'nun ölümüne ilişkin 2 sanığa dava açıldı, System.String[]

Isparta'da evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunan Gamze Esgicioğlu'nun ölümüne ilişkin sanık Hasan B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, delillleri gizlediği ileri sürülen komşusu hakkında da 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Isparta'da evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunan Gamze Esgicioğlu'nun ölümüne ilişkin sanık Hasan B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, delillleri gizlediği ileri sürülen komşusu hakkında da 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gamze Esgicioğlu'nun (23) ölümüne ilişkin tutuklanan Hasan B. ile delileri yok ettiği öne sürülen komşusu M.G. hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, bir çağrı merkezinde çalışan Esgicioğlu ile Hasan B'nin aynı evde yaşadığı belirtildi.

Hasan B'nin olay günü Esgicioğlu'ndan 300 lira alıp üç arkadaşıyla dışarıda alkol alarak eve döndüğü aktarılan iddianamede, ikili arasında evde tartışma yaşandığı aktarıldı.

Esgicioğlu'nun, sanık Hasan B. tarafından göğsünden bıçaklandığı öne sürülen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Hasan B, olay sonrası karşı dairede oturan diğer sanık M.G'ye kız arkadaşıyla tartıştığını, kanlar içinde olduğunu söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezini, 'Ne söyleyeceğiz?' düşüncesiyle aramadılar. Maktul su isteyerek, 'Nefes alamıyorum' dedi. M.G, diğer sanıktan 112'yi aramasını istedi. Bu sırada her iki sanık da Esgicioğlu'nun taytını çıkararak eşofman giydirdi. Daha sonra sanık Hasan B'nin, 112'yi arayarak, 'Kız arkadaşım intihar girişiminde bulunmuş, göğsüne doğru bıçak saplanmış, bir ekip gönderebilir misiniz? Lütfen hemen rica ediyorum. Lütfen şu an nefes falan almıyor. Biz geldik zaten müdahale ettik. Göğsüne doğru küçük bir çizik var. içeride kanlar falan var.' dediği anlaşıldı. Ambulansın olayın gerçekleştiği saatten 30-40 dakika sonra arandığı tespit edildi."

İddianamede, sanıklardan Hasan B'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, diğer sanık M.G'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Gamze Esgicioğlu, Isparta Anadolu Mahallesi'ndeki evinde 13 Ekim'de bıçaklanmış halde ölü bulunmuş, olaya ilişkin Hasan B. tutuklanmıştı.

Cumhuriyet, Isparta, Dava, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinde bıçaklanmış bulunan Gamze Esgicioğlu'nun ölümüne ilişkin 2 sanığa dava açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Haftaya 17 kuruş yükselişle başlayan dolar, 7,80'den işlem görüyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü
Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor         
10:41
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek         
10:05
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi         
09:22
4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı         
09:14
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 11:21:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde bıçaklanmış bulunan Gamze Esgicioğlu'nun ölümüne ilişkin 2 sanığa dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei