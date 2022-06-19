Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan yaşlı adamın katili torunu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan yaşlı adamın katili torunu çıktı

19.06.2022 12:15

Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan yaşlı adamın katili torunu çıktı Konya'da kendisinden haber alınamayan ve evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulunan yaşlı adamın katil zanlısı olduğu belirlenen 20 yaşındaki torunu yakalanarak gözaltına alındı.

Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan yaşlı adamın katili torunu çıktı

KONYA - Konya'da kendisinden haber alınamayan ve evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulunan yaşlı adamın katil zanlısı olduğu belirlenen 20 yaşındaki torunu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Haziran Perşembe günü saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabeğüş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten evine gelen Hatice K. kapı açılmayınca ve eşinden haber alamayınca durumu yakınlarına ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Abdullah Kuyucak'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah Kuyucak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın katil zanlısı torunu çıktı

Olay yerinde inceleme yapan ve alınan ifadeler doğrultusunda araştırma yapan ekipler, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen Abdullah Kuyucak'ın torunu Yalçın K.'nin gidebileceği adresleri belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bir iş yerinde saklandığını belirlemesi üzerine adrese baskın yaptı. Polis ekiplerini karşısında görünce cinayette kullandığı ekmek bıçağı ile ekiplere direnen Yalçın K., polisin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Katil zanlısı torun tutuklandı

Cinayette kullanılan bıçağa el koyan polis ekipleri, cinayet zanlısı şahsı da ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Dedesini öldüren zanlının yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle dedesi ve yakınları ile daha önce de kavga ettiği bu kavgalardan dolayı ara ara evden ayrıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İşten çıkıp eve geldiğinde ölü bulduğu kocasını, torunu öldürmüş Son dakika haberleri | İşten çıkıp eve geldiğinde ölü bulduğu kocasını, torunu öldürmüş Konya'da çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü Konya'da çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan yaşlı adamın katili torunu çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 12:22:31. #1.13#
SON DAKİKA: Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan yaşlı adamın katili torunu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement