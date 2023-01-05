Bursa'da evine giren bıçaklı hırsızı bir anda karşısında gören kadın, çocuğu ile balkondan aşağıya atladı - Son Dakika
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Bursa'da evine giren bıçaklı hırsızı bir anda karşısında gören kadın, çocuğu ile balkondan aşağıya atladı

05.01.2023 15:07

Bursa'da öğlen saatlerinde evine giren bıçaklı hırsızı bir anda karşısında gören kadın, çocuğu ile balkondan atlaması sonucu yaralandı. Hırsız ise kaçarak kayıplara karıştı.

Saat 12.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda 2 katlı binanın 2. katında oturan Suriye uyruklu Meryem Elneccar (35) kapının zorlandığını fark etti. Daire kapısını zorlayarak içeri giren hırsızı elinde bıçağı ile gören Elneccar, büyük korku yaşadı. Kadın çocuğunu alıp balkona çıktı.

ÇOCUĞUNU KUCAĞIAN ALIP ATLADI

3 yaşındaki Muhammed isimli çocuğunu kucağına alan kadın yaklaşık 4 metre yükseklikten toprak üzerine atladı. Hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

EKİPLER ŞÜPHELİYİ HER YERDE ARIYOR

Yaralı kadın ve oğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için sokağı didik didik etti.

"BIÇAKLI BİRİ VARDI EVDE"

Tesadüf eseri sokaktan geçerken olayı gören Efrettin Gür, "Çocuğu okula götürürken kadının sesini duydum. Kendini balkondan aşağı attı. Bıçaklı biri vardı evde. Sonra kaçıp gitti. Ambulansı aradım, ekipler geldi" dedi.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da evine giren bıçaklı hırsızı bir anda karşısında gören kadın, çocuğu ile balkondan aşağıya atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da evine giren bıçaklı hırsızı bir anda karşısında gören kadın, çocuğu ile balkondan aşağıya atladı - Son Dakika
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