Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

23.03.2022 12:33
Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te üç arkadaşı ile evde bulunduğu sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te üç arkadaşı ile evde bulunduğu sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan şahıslardan 2'si gözaltına alınırken, kaçan bir şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan bir evde gece geç saatlerde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde üç arkadaşı ile evde olan 31 yaşındaki Rıdvan B., bilinmeyen bir nedenle arkadaşlarından birinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrası şahsın evde bulunan arkadaşları kaçarken, bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Rıdvan B. için sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralan Rıdvan B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rıdvan B.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Evde bulunan 3 şahıstan 2'si gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrası Rıdvan B.'nin evinde bulunan 3 şahıstan 2'si, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı. Kaçan diğer şahsı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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Gaziantep, Şahinbey, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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