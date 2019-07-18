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Evinde bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu

56 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ercan Ş. (36) yalnız yaşadığı evinde bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu.

Evinde bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ercan Ş. (36) yalnız yaşadığı evinde bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu.
Tarsus Devlet Hastanesi'nde sözleşmeli hizmet personeli olarak çalışan Ercan Ş.'den birkaç gündür haber alamayan mesai arkadaşları, yalnız yaşadığı merkez Öğretmenler Mahallesi Ümit Apartmanı'ndaki evine gitti. Daireden kötü kokuların geldiğini fark eden arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerini haber verdi. Gelen polis ekiplerinin çilingir yardımıyla girdiği evde Ercan Ş.'nin bilekleri kesilmiş halde cesedi bulundu.
Bekar olduğu belirtilen Ercan Ş.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Ercan Ş.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:52 Kaynak: DHA
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