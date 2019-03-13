Son Dakika Haberleri: Evinde Bin 624 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Evinde Bin 624 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

36 dakika önce

Samsun'da evinde yapılan aramada bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Evinde Bin 624 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Samsun'da evinde yapılan aramada bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.U.'nun evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada bin 624 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Olayla ilgili S.U., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:28 Kaynak: İHA

Atakum, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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