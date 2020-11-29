Evinde binden fazla uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Evinde binden fazla uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs tutuklandı
29.11.2020 16:30
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde bin 115 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan evin sahibi tutuklandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde bin 115 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan evin sahibi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gümüşhacıköy ilçesinde Y.Y. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığına dair duyum alındı. Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde yapılan aramada bin 115 adet uyuşturucu hap tespit edildi.
Y.Y.'nin yapılan işlemler sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - AMASYA
Son Dakika Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Fortuna Sittard, Vitesse'ye yenildi! Gözler, tüm takımı kovacağı iddia edilen Acun'a çevrildi Gece öldürülen gencin cansız bedeni sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sabah saatlerinde bulundu Koronadan sonra şimdi de kuş gribi salgını patlak verdi: İngiltere'de 10 binden fazla hindi itlaf edilecek F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakemin G.Saray taraftarı olduğu ortaya çıktı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu