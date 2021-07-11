İzmir'de, Bizans dönemine ait 88 sikke ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 88 sikke ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ocaklı Mahallesindeki bir adreste yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 88 sikke ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.K'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.