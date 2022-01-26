EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice (58), evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu.

Bayat'ta köftecilik yapan Ahmet Evlice (35), annesinin her gün telefonla görüştüğü saatte aramaması üzerine endişelenerek, dün saat 21.00 sıralarında Hacer Evlice'nin Hürriyet Mahallesi Bağlar Sokak'taki evine gitti. Annesinin cansız bedenini gören Ahmet Evlice, sağlık ekiplerine haber verdi. Ahmet Evlice telefonla görüştüğü sağlık ekiplerine, annesinin hırsızlık amacıyla eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce boğazından kesici aletle yaralanması sonrası öldürüldüğünü anlattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Bayat ilçesine olay yeri inceleme ve asayiş ekibi sevk etti. Polisin incelemesinde, evdeki eşyaların dağıtıldığı belirlendi. İncelemenin ardından Hacer Evlice'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ceset evden çıkarıldığı sırada Evlice'nin gelini Çiğdem Evlice, fenalık geçirdi. Ahmet Evlice ise ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Görüntü Döklümü

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Olayın yaşandığı evde detay,

Olay yerinden detaylar,

Emniyet şeridi dışında bekleyen komşular

Cesedin evden çıkarılması

Ölen Hacer Evlice'nin gelini Çiğdem Evlice'nin fenalık geçirdiği anlar

HABER-KAMERA Ali Fuat GÜÇLÜER AFYONKARAHİSAR, (DHA) -