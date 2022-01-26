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Evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan kadın toprağa verildi - Son Dakika

Evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan kadın toprağa verildi

26.01.2022 17:23
Evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan kadın toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan 57 yaşındaki kadın kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, polisin olaya ilişkin tahkikatları sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan 57 yaşındaki kadın kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, polisin olaya ilişkin tahkikatları sürüyor.

İlçenin Hürriyet mahallesinde bulunan müstakil bir evde oğlu tarafından boğazı kesilmiş vaziyette bulunan Hacer Evlice'nin otopsisi tamamlandı. Otopsinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alınan 57 yaşındaki kadının cenazesi Bayat ilçesine getirildi. Bayat Çarşı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacer Evlice toprağa verildi.

Aile üyelerinden bazılarının emniyetteki sorgularının devam etmesi nedeniyle cenaze namazına katılamadığı gözlenirken polisin olaya ilişkin tahkikatları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan kadın toprağa verildi
Evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan kadın toprağa verildi
Evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan kadın toprağa verildi
Evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan kadın toprağa verildi
Evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan kadın toprağa verildi

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Devlet Hastanesi, Karahisar, Hürriyet, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan kadın toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunan kadın toprağa verildi - Son Dakika
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