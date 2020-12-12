Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor - Son Dakika

Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor

12.12.2020 09:13
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor, System.String[]

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Umutcan Yarar (22), anneleri ölen yavru keçilere isim verip, evinde biberonla besleyip büyüttü.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Umutcan Yarar (22), anneleri ölen yavru keçilere isim verip, evinde biberonla besleyip büyüttü. Artık sürüye karışan keçiler isimleriyle çağrıldığında Yarar'ın yanına geliyor.

Ovacık ilçesinde, küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Umutcan Yarar'ın geçen yıl köyde baktığı keçilerden biri doğum yaptıktan 5 gün sonra ölünce, oğlakları kent merkezindeki evine getirerek biberonla besleyen Yarar, her bir yavruya isim verdi. Büyüyüp sürüye katılan oğlaklar, artık isimleriyle çağrıldığında Yarar'ın yanına geliyor.

'TÜM SEVGİ VE ŞEFKATİ ONDA HİSSETTİM'7 yaşından beri hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Yarar, "Ovacık'ta hayvancılık yapmak çok zor. Ahırımız uzak yerde. Kış şartlarında ahıra gidip gelmekte zorluk çekiyoruz. Burada yaklaşık 6 ay kar var. Hayvanlarla sürekli ilgilenmemiz gerekiyor.  Hayvancılığı daha çok annesi öldükten sonra oğlakları biberonla besleyerek sevmeye başladım. Tüm sevgi ve şefkati onda hissettim. 15 gün evde yanımda kaldıktan sonra hayvanların içine geri getirdim. Annesi öldükten sonra eve götürdüm biberonla besledim. Hastalandı bir süre sonra iyileşti. Sonra ahıra getirdim. Hayvanların yanında yabancılık hissetmeye başladı. Büyüdükçe bana daha çok alışmaya başladı. Bende daha çok ilgi göstermeye başladım. Hayvanlara daha fazla bağlandım. İsimler verdim ellerimle besledim. Onlar elime alışınca diğer hayvanlarda ona özenerek elime gelmeye başladı. Hepsine isimler taktım. Davarı otarınca seslendiğim zaman direk yanıma geliyorlar. Bu durum benim içinde çok rahat oluyor yanına gitmiyorum onlar geliyor. İsimleri aşkın, Heze, Gurgez, Sümbül, Kute'dir" dedi.ONLARDAN KOPAMIYOR

Keçilerle sürekli vakit geçirdiği için onları satamayacağını anlata Yarar, "Parasal olarak bakmıyorum bu duruma. Sadece sevgi içerikli. Çünkü bu hayvanları çok seviyorum. Ben sevgimi onlara verdikten sonra sürekli yanıma geliyorlar ve onların da sevgisini ben hissediyorum. Artık hayata tutunmak için bir neden oluyorlar. Sürekli çok güzel bir vakit geçiriyorum. Hayvanlar belli bir yaşa geldikten sonra kesilmesi gerekiyor. Ama ben bunlara kıyamam onun için ne satacağım ne de kesime vereceğim. Hep yanımda kalacaklar" diye konuştu.


- Ovacıktunceli
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor
Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor

Ovacık, Doğum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinde büyüttüğü oğlaklara isimleriyle sesleniyor - Son Dakika


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