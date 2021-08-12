Evinde cansız bedeni bulunan yazılım mühendisinin ölümünde koronavirüs şüphesi - Son Dakika

ANTALYA'da yalnız yaşayan yazılım mühendisi Mehmet Bayrakçı (40), evinde ölü bulundu. Koronavirüsten hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Bayrakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak'ta, 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan yazılım mühendisi Mehmet Bayrakçı'dan haber alamayan kız arkadaşı Elmas T., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis, çilingire kapısını açtırdığı evde Mehmet Bayrakçı'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayrakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.2 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Mehmet Bayrakçı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği belirtilen Bayrakçı'nın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsiyle netlik kazanacak.