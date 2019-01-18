Son Dakika Haberleri: Evinde Çenesinden Vurulmuş Halde Bulundu

Evinde Çenesinden Vurulmuş Halde Bulundu

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, Seher Karaboğan (66) evinde çenesinden tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Evinde Çenesinden Vurulmuş Halde Bulundu, System.String[]
KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, Seher Karaboğan (66) evinde çenesinden tüfekle vurulmuş halde bulundu. Karaboğan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi'nde oturan Seher Karaboğan, iddiaya göre eve gelen oğlu tarafından tüfekle çenesinden vurulmuş halde bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, Karaboğan'ı ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Seher Karaboğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

Kütahya, Emet, Güncel
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