Son Dakika Haberleri: Evinde Cesedi Bulunan Yaşlı Adamın Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Evinde Cesedi Bulunan Yaşlı Adamın Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

42 dakika önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinde cesedi bulunan yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinde cesedi bulunan yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, 26 Ocak'ta, E.A'nın (79) evinde cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ile Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayda cinayet şüphesini değerlendiren ekipler, 4 gün boyunca ilçede yaklaşık 80 kişiyle görüştü ve MOBESE kameralarına ait kayıtları inceledi.
Teknik ve fiziki takip sonucu E.A'nın olay günü evinde darbedildiğini belirleyen ekipler, katil zanlısı K.A.Ö'yü (55) gözaltına aldı.
K.A.Ö'nün polise verdiği ifadede, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin, zanlının adliyeye girişi sırasında sıkı güvenlik tedbiri aldığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:12 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu

Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde Cesedi Bulunan Yaşlı Adamın Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]