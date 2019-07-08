Evinde çeşit çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı
17 dakika önce
Samsun'da evinde yapılan aramada kokain, esrar, ecstasy hap ve sentetik ecza bulunan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:48 Kaynak: İHA
'da evinde yapılan aramada kokain, esrar, ecstasy hap ve sentetik ecza bulunan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım
ilçesi Selahiye Mahallesi
'nde B.Ö.'nün evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 418 adet ecstasy hap, 2 paket halinde 347 gram esrar maddesi, 5,96 gram kokain maddesi ve 4 kapsül sentetik ecza ile çok sayıda uyuşturucu madde paketleme malzemesi ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan B.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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