Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü - Son Dakika

Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

20 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Kumsaz Mahallesi 516. Sokak'ta Hüseyin Göçen'in (70) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri söndüren ekipler, Göçen'in dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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