EVİNDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yeniçaydurt köyünde yalnız yaşayan Oktay Erkin Yalçın'dan 4 gündür haber alamayan ağabeyi, durumu jandarmaya bildirdi. Öğle saatlerinde köye gelen ekipler, girdikleri evde Yalçın'ı hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Yalçın'ın evde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenerek öldüğü, alevlerin de kendiliğinden söndüğü tespit edildi.

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