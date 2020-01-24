Evinde çıkan yangında öldü - Son Dakika

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Evinde çıkan yangında öldü

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evli ve iki çocuk babası Erdoğan Karakuş (48), evinde sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında yaşamını yitirdi.

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evli ve iki çocuk babası Erdoğan Karakuş (48), evinde sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kahvederesi Mahallesi'ndeki üç katlı binada çıktı. İddiaya göre, Karakuş ailesinin evinde sobadan çıkan yangında, alevler kısa sürede binanın tamamını sardı. Yangını görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında evde yapılan incelemede ise ev sahibi evli ve iki çocuk babası Erdoğan Karakuş'un cesedine ulaşıldı.

Öte yandan, Karakuş'un ailesinin komşularında misafirlikte olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karakuş'un mahallede kahve işlettiği öğrenilirken, mahalle muhtarı Erol Karakuş Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Erol Karakuş, "Büyükşehir Belediye birçok köye yangın deposu gönderdi, biz de iki defa müracaat ettik ama vermediler, şayet yangın deposu gelmiş olsaydı, itfaiyeden önce biz yangına müdahale ederdik. Belki de can kaybı yaşanmazdı" dedi.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:02 Kaynak: DHA
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