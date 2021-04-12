Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

12.04.2021 20:23

Son dakika haber: KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ercan Dublacı'ya (35) ait evde yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ercan Dublacı'ya (35) ait evde yangın çıktı. Söndürülen yangın sonrası ev içinde yapılan incelemede Dublacı'nın yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi.

Saat 18.00 sularında Güney Mahallesi Eriş Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevleri söndürdükten sonra eve giren itfaiye ekipleri, Ercan Dublacı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Dublacı'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye, Körfez, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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