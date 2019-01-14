Son Dakika Haberleri: Evinde Çıkan Yangında Yaralanan Kişi Hastanede Öldü

Evinde Çıkan Yangında Yaralanan Kişi Hastanede Öldü

50 dakika önce

Gaziantep'te evinde çıkan yangında ağır yaralanan Mustafa Alav (67), 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Evinde Çıkan Yangında Yaralanan Kişi Hastanede Öldü, System.String[]
Gaziantep'te evinde çıkan yangında ağır yaralanan Mustafa Alav (67), 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 5 Ocak'ta Serinevler Mahallesi'ndeki evinde çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan alzaymır hastası Mustafa Alav, sevk edildiği Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alav'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Mustafa Alav'ın hastane polisine verdiği ifadesinde, evde tek başına olduğunu, sigara içtiğini ancak sonrasında yaşananları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, Alav'ın eşi Behiye Alav'ın da 4 Ocak'ta karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:59 Kaynak: AA

Aralık, Gaziantep, Güncel
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