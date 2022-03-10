Evinde çok sayıda uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Evinde çok sayıda uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

10.03.2022 12:26
Evinde çok sayıda uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında çok sayıda ifade ve kamera araştırmaları bulunan bir kadının evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında çok sayıda ifade ve kamera araştırmaları bulunan bir kadının evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan genç kadın sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ilçede 'Uyuşturucu madde satan, kullanan ve nakleden şahıslara' yönelik ilçede yapılan çalışmalarda hakkında çok sayıda ifade bulunan ve kamera araştırmaları bulunan T.T. (33/K) isimli kadının ikametinde yapılan aramada, 64.88 gram metamfetamin, 3.8 gr metamfetamin, 0.36 gr metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hapı 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, 17 adet hartuş, 10 adet 9 mm mermi, 8 bin 115 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında TCK 188 kapsamında tahkikata başlanılırken gözaltına alındı. Şüpheli T.T. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - MANİSA

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde çok sayıda uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde çok sayıda uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı - Son Dakika
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