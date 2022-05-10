Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı

10.05.2022 19:31
Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı

KAYSERİ'de, evde tartıştığı 2 kişi tarafından darbedilince kaçmak için 1'inci kattan atlayan Mehmet T.'nin (43) ayağı kırıldı.

KAYSERİ'de, evde tartıştığı 2 kişi tarafından darbedilince kaçmak için 1'inci kattan atlayan Mehmet T.'nin (43) ayağı kırıldı.

Olay, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesindeki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet T. evine gelen kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi ile alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet T., tartıştığı 2 kişi tarafından darbedildi. Bu sırada Mehmet T., 1'inci katın balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağı kırılan Mehmet T. acı içerisinde yardım isterken, 2 şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı
Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı
Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı
Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı
Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı
YORUMLAR
500
Kayseri'de darbedildiği evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı Kayseri'de darbedildiği evinin balkonundan atlayan kişi yaralandı Çocuklarını dilendiren 13 aileye ceza Çocuklarını dilendiren 13 aileye ceza

Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Gece müzik yayın saati 00.00'dan 01.00'e kadar uzatıldı!
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 19:46:49. #1.12#
SON DAKİKA: Evinde darbedilen kişi 1'inci kattan atlayınca ayağı kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement