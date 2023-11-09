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Evinde darp edilerek öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı olarak komşu karı-koca gözaltına alındı - Son Dakika

Evinde darp edilerek öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı olarak komşu karı-koca gözaltına alındı

09.11.2023 11:39

Burdur'da yaşlı adamın evinde darp edilerek öldürülmesi, eşinin de darp edilerek yaralanması olayıyla ilgili şüpheli komşuları karı koca gözaltına alındı. Cinayet Şube ekipleri tarafından yapılan 10 günlük araştırma sonucunda yaşlı çiftin komşusu olduğu öğrenilen A.U. ve eşi A.U. akşam saatlerinde Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi üzerinde bulunan ikametlerinde cinayetin bir numaralı şüphelileri olarak gözaltına alındı.

Evinde darp edilerek öldürülen, yaşlı adamın katil zanlısı olarak komşu karı-koca gözaltına alındı

Burdur'da öldürülen yaşlı adam ve darp edilen karısı olayında yeni gelişme

BURDUR - Burdur'da yaşlı adamın evinde darp edilerek öldürülmesi, eşinin de darp edilerek yaralanması olayıyla ilgili şüpheli komşuları karı koca gözaltına alındı.

Olay, 30 Ekim tarihinde Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evde yaşayan ve Avusturya'dan emekli olduktan sonra Burdur'a yerleştikleri öğrenilen Bayram ve Zehra Sertcan çiftine bakıcılık yapan E.A.K., sabah saatlerinde çiftin evine geldiğinde kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camı kırıp içeri girdiklerinde yaşlı adamı üzerine halı örtülmüş bir şekilde, alzaymır hastası eşini ise kanlar içinde yerde oturur vaziyette buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kafasında ve boynunda kesici alet ile darp izleri bulunan Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Zehra Sertcan'ın ise yüzünde darp izleri olduğu tespit edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayram Sertcan'ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Zehra Sertcan'ın ise alzaymır hastası olduğundan dolayı olayı hatırlamadığı, bu yüzden sağlıklı bir ifade veremediği öğrenildi.

Cinayet Şube ekipleri tarafından yapılan 10 günlük araştırma sonucunda yaşlı çiftin komşusu olduğu öğrenilen A.U. ve eşi A.U. akşam saatlerinde Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi üzerinde bulunan ikametlerinde cinayetin bir numaralı şüphelileri olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir miktar para bulunurken otomobilleri ise ekipler tarafından inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

Avusturya, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde darp edilerek öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı olarak komşu karı-koca gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde darp edilerek öldürülen yaşlı adamın katil zanlısı olarak komşu karı-koca gözaltına alındı - Son Dakika
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