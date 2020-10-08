Evinde DEAŞ'lıların listesi ele geçirilen, örgütün istihbaratçısı hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Evinde DEAŞ'lıların listesi ele geçirilen, örgütün istihbaratçısı hakim karşısına çıktı

08.10.2020 17:04
Evinde DEAŞ'lıların listesi ele geçirilen, örgütün istihbaratçısı hakim karşısına çıktı, System.String[]

MERSİN'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan ve evinde ele geçirilen dijital belgelerde 4 bine yakın DEAŞ'lının bilgileri bulunan Kuteybe Hammet, hakim karşısına çıktı.

MERSİN'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan ve evinde ele geçirilen dijital belgelerde 4 bine yakın DEAŞ'lının bilgileri bulunan Kuteybe Hammet, hakim karşısına çıktı. Hammet, tutuklu yargılandığı davada örgütle ilgisinin bulunmadığını savunarak, sadece bilgi sattığını öne sürdü.

Geçtiğimiz yıl 22 Kasım günü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ'a yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında DEAŞ istihbaratçısı Kuteybe Hammet'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye'de örgüt adına faaliyette bulundukları ve Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıkları saptandı. Gözaltına alınan Hammet'in evindeki bilgisayarında ise yaklaşık 4 bin DEAŞ'lının bilgileri ile haritalar, fotoğraflar ve örgüt mensuplarının takibi amacıyla yapılmış keşifler ile silahların sevk güzergahlarını gösteren bilgiler ele geçirildi.

DOSYASI AYRILDISevk edildiği adliyede tutuklanan Hammet'in dosyası ayrıldı. Yürütülen soruşturma sonunda da hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 65 sayfalık iddianame hazırlandı. Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Hammet'in Suriye'de DEAŞ savaşçısı olarak çatışmalara katıldığı, Türkiye'de de örgüt adına faaliyetlerine devam ederek çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu ifade edildi. İkametinde ele geçirilen dijital materyallerde farklı ülkelerden 4 bine yakın kişinin isimlerinin yanı sıra 'örgüte katılmadan önceki mesleği', 'gittiği ülkeler', 'hangi sınır bölgesini kullandığı ve aracısı', 'referans bilgileri', 'uzmanlık alanı' ve 'savaşçı, eylemci ya da canlı bomba eylemcisi' gibi kategorilerin bulunduğu künye şeklindeki ayrıntılı formun bulunduğu, ayrıca  çok sayıda fotoğraf, harita ve görüntüler yer aldığı belirtildi.TAHLİYESİNİ İSTEDİDavanın ilk duruşması bugün Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada avukatı ile birlikte hazır bulunan Kuteybe Hammet, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, örgütle bağı olmadığını sadece bilgi sattığını iddia etti. Tutuklu olması nedeniyle ailesinin hiçbir yerde barınamadığını öne süren Hammet, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Hammet'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Evinde DEAŞ'lıların listesi ele geçirilen, örgütün istihbaratçısı hakim karşısına çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Hakim, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinde DEAŞ'lıların listesi ele geçirilen, örgütün istihbaratçısı hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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