Evinde define ararken ölen yaşlı adam akıma kapılmış - Son Dakika

Fevzi Kuybu'nun, define bulmak için kazdığı kuyunun içine elektrik kablosu çektiği, kazı işlemleri sırasında yerden çıkan suyun elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi. Kuybu'nun morgdan alınan cenazesi toprağa verildi.

Kahramanmaraş 'ta yaşlı adamın define için kazdığı kuyunun içine elektrik kablosu çektiği, kazı sırasında çıkan suyun elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi

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