Evinde define ararken yakalandı
1 saat önce
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde evinin bir odasını 2 metre çapında ve 8,5 metre derinliğinde kazarak define arayan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:08 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Karacasu
ilçesinde evinin bir odasını 2 metre çapında ve 8,5 metre derinliğinde kazarak define arayan kişi yakalandı.
Kırsal Gayre Mahallesi'nde oturan M.Y.'nin, evinin içinde Denizli
'den gelen 3 kişi ile birlikte define aradığı ihbarını alan jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Eve giren jandarma ekipleri 2 metre çapında 8,5 metre derinliğinde kazılan çukurla karşılaştı. Kazıda kullanılan 4 kazma, 3 kürek, 10 metre metal merdiven ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Bu sırada evde bulunan M.Y. yakalanırken, E.Y., Ş.K. ve O.O.'nun ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan M.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
- Aydın
Deodorant kutusu aşırı sıcakta bomba gibi patladı! Arabanın camı kırıldı
Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı
Define arayan baba-oğul 10 metrelik çukurda ölü bulundu!