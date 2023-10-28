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Evinde dövülerek öldürüldü; arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika

Evinde dövülerek öldürüldü; arkadaşı gözaltına alındı

Son Güncelleme: 28.10.2023 13:22

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 27 yaşındaki Tufan Alişan evinde sopayla dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili, Alişan'ın son görüştüğü arkadaşı gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Tufan Alişan (27), evinde sopayla dövülerek öldürüldü. Polis ekipleri, Alişan'ın son görüştüğü arkadaşı F.D.'yi gözaltına aldı.

EVDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, dün akşam Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Alişan'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için yalnız yaşadığı eve geldi. Evde Alişan'ı hareketsiz bulun yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Gelen sağlık ekibi, Tufan Alişan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sopayla dövüldüğü saptanan Alişan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Alişan'ın son görüştüğü saptanan arkadaşı F.D.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kadirli, Alişan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde dövülerek öldürüldü; arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde dövülerek öldürüldü; arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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