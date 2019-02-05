Son Dakika Haberleri: Evinde Düşen Fatma Girik, Hastaneye Kaldırıldı (2)

Evinde Düşen Fatma Girik, Hastaneye Kaldırıldı (2)

57 dakika önce

TABURCU EDİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Evinde Düşen Fatma Girik, Hastaneye Kaldırıldı (2), System.String[]
TABURCU EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Girik, ambulans ile Torba Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:11 Kaynak: DHA

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