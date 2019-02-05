Evinde Düşen Fatma Girik, Hastaneye Kaldırıldı (2)
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TABURCU EDİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
TABURCU EDİLDİ Muğla
'nın Bodrum
ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik
, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi
'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Girik, ambulans ile Torba Mahallesi'ndeki evine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:11 Kaynak: DHA
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