Evinde düşen yaşlı adam, komşularının dikkatiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Evinde düşen yaşlı adam, komşularının dikkatiyle kurtarıldı

13.02.2021 18:33
Evinde düşen yaşlı adam, komşularının dikkatiyle kurtarıldı

SİVAS'ta, yalnız yaşadığı evinde düşerek bacağını inciten Bayram Eker (81), kendisine ulaşamayan komşularının polise haber vermesiyle kurtarıldı.

SİVAS'ta, yalnız yaşadığı evinde düşerek bacağını inciten Bayram Eker (81), kendisine ulaşamayan komşularının polise haber vermesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi, Cihanevler Sitesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. Yalnız yaşayan Bayram Eker'i gün boyu göremeyen komşuları, şüphelenip kapısının zilini çaldı. Ancak kapıyı açan olmayınca komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren ekipler, Eker'i hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, yaşlı adamın düşerek, bacağını incittiği belirlendi. Yaşlı adam, tedavisi için Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaşlı adamın komşusu Memiş Özel, Eker'in yalnız yaşadığını ve en son dün akşam kendisine yemek götürdüklerini belirterek, "Gün içinde sesi çıkmayınca şüphelendik. Kapısı da açılmadı. Polise haber verdik. Düşmüş, bayılmış oraya. Nasıl düştüğünü bilmiyoruz. Yere düşmüş, kafası da radyatörün altına gelmiş. Bana 'Ben zili duyuyorum ama kalkıp, açamıyorum' dedi" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Orhangazi, İtfaiye, Bayram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde düşen yaşlı adam, komşularının dikkatiyle kurtarıldı - Son Dakika

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