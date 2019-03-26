Son Dakika Haberleri: Evinde Düşen Yaşlı Kadını İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Evinde Düşen Yaşlı Kadını İtfaiye Ekipleri Kurtardı

57 dakika önce

FATİH'te yalnız yaşayan 92 yaşındaki Nevber Ay, oturduğu evde dengesini kaybederek düştü.

Evinde Düşen Yaşlı Kadını İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
FATİH'te yalnız yaşayan 92 yaşındaki Nevber Ay, oturduğu evde dengesini kaybederek düştü. Kadının yardım seslerini duyan komşuları itfaiye ekiperine haber verdi. Pencereden giren ekipler yaşlı kadını kurtardı.

Olay saat 09.30 sıralarında Şehremini Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan 92 yaşındaki Nevber Ay, evde dengesini kaybedince düştü. Kadının yardım seslerini duyan komşuları, kapının kilitli olduğunu görünce durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereyi levye yardımıyla açarak merdivenle yaşlı kadının bulunduğu daireye girdi. Komşuları ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa konulan Nevber Ay,   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:14 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı "CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde Düşen Yaşlı Kadını İtfaiye Ekipleri Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]