Evinde Düşerek Mahsur Kalan Yaşlı Kadını İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Silivri'de, düştüğü için kapısını açamadığı evde mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Silivri'de, düştüğü için kapısını açamadığı evde mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hacı Pervane Caddesinde evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hanife K, evinde dengesini kaybederek yere düştü.
Yardım talebiyle bağıran yaşlı kadını duyan komşuları durumu, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven kullanarak pencereden girdikleri evdeki yaşlı kadını kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hanife K, Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:11 Kaynak: AA
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