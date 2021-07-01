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EVİNDE DÜŞTÜ, GÜNLER SONRA ULAŞILDI: 4 GÜNDÜR AÇIM - Son Dakika

EVİNDE DÜŞTÜ, GÜNLER SONRA ULAŞILDI: 4 GÜNDÜR AÇIM

01.07.2021 12:08

ŞİŞLİ'deki evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Arman Lilozyan'dan haber alamayan yakınları polisi aradı.

ŞİŞLİ'deki evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Arman Lilozyan'dan haber alamayan yakınları polisi aradı. Kapısını çilingirin açtığı evde yere düşmüş halde bulunan Arman Lilozyan ambulansa taşınırken '4 gündür yemek yemedim" dedi. Hastaneye kaldırılan Lilozyan tedavi altına alındı.

Feriköy'deki evinde yalnız yaşayan ve hastalıkları olan Arman Lilozyan'dan (68) haber alamayan yakınları komşuyu arayıp eve bakmalarını istedi. Eve gelen komşu kapıyı açan olmayınca Lilozyan'ın yakınını geri arayıp durumu bildirdi. Lilozyan'a ulaşamayan yakınları polis ekiplerine, polis ekipleri de itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra Lilozyan'ın evinin önüne gelen ekipler kapının kilitli olmasından dolayı içeri giremeyince çilingir çağırdı. Çilingirin açtığı kapıdan eve giren ekipler Arman Lilozyan'ı yere düşmüş halde buldu.

"4 GÜNDÜR YEMEK YEMEDİM"

Sağlık ekiplerinin evde ilk müdahalede bulunduğu Arman Lilozyan sedye ile ambulansa taşınırken '4 gündür yemek yemedim" dedi. Hastaneye kaldırılan Lilozyan tedavi altına alındı.

Bir mahalle sakini "Haber alınamayınca akrabası geldi. O da ulaşamayınca itfaiyeye haber verdi. 2 gündür düştüğü yerde kalmış" diye konuştu. Olayı haber alıp gelen bir kadın "Amca oğlu beni aradı, haber alamıyoruz dedi. Bunun üzerine ben alt komşuyu aradım. 'Dün yemeğini yememiş' dedi. Belediye eve yemek bırakıyor. Dün yemeğini yemeyince alt komşu kapıyı çalmış, 'İyi misin Arman' demiş. O da 'Yataktan kalkamıyorum.' demiş. Akrabaları polis ve itfaiyeye haber vermiş sanırım. Beni arayan akrabası da hastanede galiba, onun için gelemedi ve polisi aramış" diye konuştu.

EVİNDE DÜŞTÜ, GÜNLER SONRA ULAŞILDI: 4 GÜNDÜR AÇIM
EVİNDE DÜŞTÜ, GÜNLER SONRA ULAŞILDI: 4 GÜNDÜR AÇIM
EVİNDE DÜŞTÜ, GÜNLER SONRA ULAŞILDI: 4 GÜNDÜR AÇIM
EVİNDE DÜŞTÜ, GÜNLER SONRA ULAŞILDI: 4 GÜNDÜR AÇIM

Feriköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİNDE DÜŞTÜ, GÜNLER SONRA ULAŞILDI: 4 GÜNDÜR AÇIM - Son Dakika


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