Son Dakika Haberleri: Evinde Elleri ve Ayakları Bağlı Ölü Bulunan Kişi Toprağa Verildi

Evinde Elleri ve Ayakları Bağlı Ölü Bulunan Kişi Toprağa Verildi

1 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde evinde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi.

Evinde Elleri ve Ayakları Bağlı Ölü Bulunan Kişi Toprağa Verildi, System.String[]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde evinde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi.

İstiklal Mahallesi'nde kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından elleri ve ayakları bağlı şekilde evinde ölü bulunan Ali Çetinkaya'nın (69) cenazesi, Çarşı Camisi'ne getirildi.

Çetinkaya, burada öğlen kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Çetinkaya'nın yakınları gözyaşı döktü.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü de cenaze törenine katıldı.

Öte yandan, polis ekipleri Çetinkaya'nın ölümüne ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İncirliova ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Ali Çetinkaya, dün kendisine yemek getiren kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından elleri ve ayakları bağlı bir şekilde evde hareketsiz bulmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:05 Kaynak: AA

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