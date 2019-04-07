Son Dakika Haberleri: Evinde Elleri ve Ayakları Bağlı Şekilde Ölü Bulundu

Evinde Elleri ve Ayakları Bağlı Şekilde Ölü Bulundu

46 dakika önce

- Evden görüntüler Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıdan detaylar Ölen kişinin yakınlarından detaylar Evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu AYDIN (AA - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişi, evinde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu.

- Evden görüntüler
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıdan detaylar
Ölen kişinin yakınlarından detaylar Evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu
AYDIN (AA - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişi, evinde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Yeter Gökoğlu, aynı mahalledeki ağabeyi Ali Çetinkaya'ya (69) yemek götürdü. Eve gelen Gökoğlu, kapının açık olduğunu görünce içeri girdi.

Ağabeyini, elleri ve ayakları bağlı şekilde hareketsiz bulan Gökoğlu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve gelen Çetinkaya'nın yakınları gözyaşı döktü.

Maktulün başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu arada Çetinkaya'nın eşi ve çocuklarının, İstanbul'a yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:42 Kaynak: AA

Çetinkaya, İncirliova, Aydın, Güncel
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