Evinde en fazla kişiyle kitap okuyan öğrenciler ödüllendiriliyor

Kırıkkale 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, her akşam aileleriyle kitap okudukları anı fotoğraflayıp öğretmenlerine gönderiyor.

Okul idaresi tarafından başlatılan "Ailemle Okuyorum Projesi" kapsamında öğrenciler evlerinde aileleriyle birlikte kitap okuyor, bu anı fotoğraflayarak öğretmenlerine gönderiyor.

Gönderilen fotoğraflar üzerinden ailesiyle ve akrabalarıyla en fazla kitap okuyan öğrenciye puan veren okul idaresi, puanlama sisteminde öğrenci sadece kendi okuduğu zaman bir puan, anne ve babasıyla birlikte okuduğu takdirde 3 puan alıyor. Sayı arttığı zaman bir kişiye bir puan veriliyor.

Kampanya kapsamında en fazla kişiyle kitap okuyan birinci öğrenciye çeyrek altın, ikinci ve üçüncü öğrenciye ise çeşitli hediyeler verilecek. Ayrıca ilk 3 sınıfın öğrencileri de okul idaresi tarafından sinema veya tiyatroya götürülecek.

Velilerin yüzde 80'ine ulaşılan projeyle öğrencilerin teknoloji bağımlılığından kurtulmaları ve kitap okuma farkındalığı oluşturulması amaçlanıyor.

Okul müdürü Alpay Düzenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıflarda her ne kadar okuma projeleri başlatılsa da bunu eve de taşımak gerektiğini söyledi.

Projeyle ilgili veliler, öğrenciler ve öğretmenlerle görüştüklerini ve fikirlerini aldıklarını anlatan Düzenli, şöyle konuştu:

"Bu şekilde yola çıktık. Eğitim aileden başlar. Anneyi, babayı, babaannesini, dedesini kimleri katabilirsek bu işin içerisine daha verimli olabiliriz dedik. Tabii ödül olmadan da bu işler olmaz. İlk olarak öğrenci ve velilerimizle toplantı yaparak projemizi anlattık. Hepsinin onayını aldık. Bir buçuk aydır projemizi yürütüyoruz ve sonuna geldik. Bunun için ödül töreni düzenleyeceğiz. Çocuklarımız evde kitap okuma çerçevesini ne kadar çok genişletirse o kadar çok puan alacak. İlk 3'e giren öğrencimize ödül vereceğiz. İlk 3 sınıfımıza da isteklerine göre sinema ve tiyatroya götüreceğiz."

Düzenli, proje kapsamında öğrencilerin evde kitap okudukları sırada çektikleri fotoğrafları öğretmenlerine, onların da okul idaresine gönderdiğini aktardı.

Kendisinin de gelen fotoğrafları bilgisayarda dosyaladığını ifade eden Düzenli, "Dosyalardan tek tek puanlama yaptık. Şu anda elimizde 1000'e yakın resim var. Projemize 2,3 ve 4. sınıfları dahil ettik. Birinci sınıfları katmadık. 230 mevcudu olan okulumuzun 195 öğrencisine ulaştık. Bunların içerisinde zihinsel engelli ve yabancı uyruklu öğrencimiz var. Okuma yazma bilmeyip de kendi başına çabalayan öğrencimiz ile 75 yaşındaki dedemiz de var. Bunları görünce çok memnun olduk." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında ailelerin hem yarıştığına hem okuduğuna dikkati çeken Düzenli, "Anne ve babanın yanında babaannesi, dedesi, komşusu, misafirliğe gelen akrabalarını bile projeye dahil ettiler. Öğrencilerimizin gönderdiği fotoğraflarda 12 kişilik bir resim var. Bu büyük bir şey. Ben okumadıktan sonra çocuğum okumaz. Hep beraber okuyalım dedik ve projeyi çok değerli hale getirdik. Mükemmel fotoğraflar oluştu. Bunu tüm ilimize, ülkemize yaymamız gerekiyor. Eğitimi aileden başlatalım dedik." diye konuştu.

Velilerden Yasin Akyıldız da okuma alışkanlığını çocuklarına aşılamak istediklerini ifade ederek, kızlarının birinin 4. diğerinin ise 2. sınıfa gittiğini söyledi.

Böyle bir projenin başlatılmasının kendileri için çok güzel olduğunu dile getiren Akyıldız, şunları kaydetti:

"Türk milleti olarak okumayı çok fazla sevmiyoruz. Araştırarak neticeye varmak istiyoruz ama okumak gibisi yok. Akşam 17.30 gibi eve geliyorum, bu sırada çocuklarım ödevlerini yapıyor. Ödevlerini kontrol ediyorum. Yemeği yedikten sonra saat 20.00 gibi bir saat çocuklarımla kitap okuyoruz ve okuduğumuzu da anlatıyoruz. Çocuklarım anlamadıklarını soruyor. Ben de dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Projemizden çok memnunuz. Hatta okul bitene kadar devam etmesini istiyorum. Daha çok okusunlar, öğrensinler ve anlasınlar."

4. sınıf öğrencisi Gülsüm Akyıldız da "Her akşam yemeğimizi yedikten sonra kitap okuyoruz. Okuduklarımızı anlatıyoruz. Kitap okumayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.