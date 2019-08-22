Evinde esrar bulunan çiftçi tutuklandı
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DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, çiftçi Hüseyin B.'nin (55) evinde arama yapan jandarma ekibi, 2 kilo esrar ile 11 kök dişi Hint keneviri buldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:57 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, çiftçi Hüseyin B.'nin (55) evinde arama yapan jandarma ekibi, 2 kilo esrar ile 11 kök dişi Hint keneviri buldu. Hüseyin B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin B.'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Dün Hüseyin B.'nin evine operasyon yapan jandarma ekipleri, 2 kilo kubar esrar ile 11 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan Hüseyin B., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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