Son Dakika Haberleri: Evinde esrar ele geçen şahsa adli kontrol
Son Dakika 3. Sayfa Evinde esrar ele geçen şahsa adli kontrol - Son Dakika

Evinde esrar ele geçen şahsa adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da evinde paketler halinde uyuşturucu ele geçen 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evinde esrar ele geçen şahsa adli kontrol, System.String[]

Samsun'da evinde paketler halinde uyuşturucu ele geçen 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilen Y.D.'nin evinde yaptıkları aramada, 7 paket halinde 614,1 gram esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili Y.D. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:12 Kaynak: İHA
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