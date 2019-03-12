Son Dakika Haberleri: Evinde Esrar Ele Geçirilen Şahıs Gözaltına Alındı

Evinde Esrar Ele Geçirilen Şahıs Gözaltına Alındı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişinin evinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.

Evinde Esrar Ele Geçirilen Şahıs Gözaltına Alındı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişinin evinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu A.Ç.'nin evinden bir kişiye bir miktar esrar maddesi sattığını tespit etti. A.Ç.'nin evinde yapılan aramada 62.02 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:23 Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa
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