Son Dakika Haberleri: Evinde Esrar Ele Geçirilen Şahsa Adli Kontrol

Evinde Esrar Ele Geçirilen Şahsa Adli Kontrol

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu sattığı tespit edilen ve evinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçen bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evinde Esrar Ele Geçirilen Şahsa Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu sattığı tespit edilen ve evinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçen bir kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu A.Ç.'nin evinden bir kişiye bir miktar esrar maddesi sattığını tespit etti. A.Ç.'nin evinde yapılan aramada 62.02 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:59 Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı

Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:47:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde Esrar Ele Geçirilen Şahsa Adli Kontrol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]