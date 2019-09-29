Son Dakika Haberleri: Evinde esrar ile yakalan ünlü İtalyan şef: Yeni tatlar arayışındaydım
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Evinde esrar ile yakalan ünlü İtalyan şef: Yeni tatlar arayışındaydım

1 saat önce

İtalya’nın Sicilya bölgesinde evinde büyük ölçüde esrar ile yakalan ünlü bir şef "yeni tatlar arayışında" olduğu iddia etti

Evinde esrar ile yakalan ünlü İtalyan şef: Yeni tatlar arayışındaydım, System.String[]

İtalya'nın Sicilya bölgesinde evinde büyük miktarda esrar ile yakalan ünlü aşçı Carmelo Chiaramonte polise 'yeni tatlar arayışında' olduğu söyledi.


Etna Yanardağı'nın eteklerindeki küçük Trecastagni kasabasında yaşayan İtalyan Şef Carmelo Chiaramonte'nın evine jandarma baskın düzenledi. Ünlü şefin bahçesinde 2 metre yüksekliğinde kenevir bitkileri, 500 gram Hint kenevir salkımının yanı sıra esrar ile tatlandırılmış şarap, zeytin, kahve ve ton balığı bulundu.

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İtalya, Şef, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:01 
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