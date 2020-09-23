Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti - Son Dakika

Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti

Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti -Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu Antalya'da evinde fenalaşan 37 yaşındaki güvenlik amiri hayatını kaybetti.

Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti

-Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA - Antalya'da evinde fenalaşan 37 yaşındaki güvenlik amiri hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Güzeloba Mahallesi Güller Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Kahraman Cangara olduğu öğrenilen kişi, arkadaşıyla birlikte yemek yemek için hazırlık yaptığı esnada fenalaştı. Aniden yere yığılan Cangara'yı gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi .Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kahraman Cangara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Cangara'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cangara'nın kalp krizinden öldüğü değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kahraman Cangara'nın Antalya Havalimanında güvelik amiri olarak görev yaptığı öğrenildi.

Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti

Güzeloba Mahallesi, Antalya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 03:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti - Son Dakika

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