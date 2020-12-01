Evinde fidelendirdiği kenevirlerle yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Evinde fidelendirdiği kenevirlerle yakalanan şahıs tutuklandı
01.12.2020 13:24
Denizli'de evinin odasında fidelendirdiği kenevirleri çatısında hasat eden şüpheli tutuklandı.
Denizli'de evinin odasında fidelendirdiği kenevirleri çatısında hasat eden şüpheli tutuklandı.
Denizli'de geçtiğimiz aylarda ceza evinden izinli olarak çıkan 63 yaşındaki Ahmet K.'nın evinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Jandarmanın dedektifi olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Ahmet K.'yı bir süre fiziki ve teknik takibe aldı. Kısa süre sonra şahsın Kaklık Mahallesinde bulunan adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ
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